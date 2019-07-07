مها المصري تعاني الأمرين

المواطن -الرياض

عبّرت الفنانة السورية مها المصري عن صدمتها مرتين المرة الأولى من فشل عمليات التجميل التي أجريت لها، والثانية من التنمر والهجوم الذي تعرّضت له بعد فشل هذه العمليات.

مها المصري اعترفت أنها ما كان يجب أن تُجري هذه العمليات وهو الأمر الذي أكده العديد من محبيها، وأشارت خلال ظهور تليفزيوني وهي تبكي أن الأمر بالنسبة لها لم يكن أكثر من مجاراة الموجة والسير في الاتجاه الذي سارت فيه العديد من الفنانات في هذا الوقت.

واشتكت مها المصري من انتقاد البعض لها الأمر الذي زاد من ألمها مشيرًا إلى أن هذا أمر شخصي يخصّها بالأساس، وأن الوجه الذي تشوّه هو وجهها هي، وأنها هي مَن يتحمل المسؤولية ويدفع الثمن.

وعبّر العديد من محبي مها المصري عن دعمهم ومساندتهم لها مُؤكدين أن الجمال الحقيقي هو جمال الروح والجوهر لا جمال الشكل والمظهر.

والمعروف أن مها المصري هي ممثلة سورية من مواليد 16 مارس 1959 بدأت التمثيل مع شقيقتها الكبرى سلمى عبر برامج الأطفال في التلفزيون السوري.

وقد كان أول أعمالها في الدراما التلفزيونية بمشاركتها بدور صغيرة في مسلسل فوزية، ومن ثم توالت أعمالها، وقدمت العديد من الأعمال التلفزيونية التي شهدت النجاح لاسيما في السينما والمسرح.

مها المصري هي حفيدة العازف عمر النقشبندي، والشقيقة الصغرى للممثلة سلمى المصري، تزوجت في بداية حياتها من مدير التصوير حازم بياعة، وأنجبت ابنتها الكبرى ديمة بياعة التي تعمل كممثلة أيضًا وبعد انفصالها عنه، تزوجت من المخرج العراقي عدنان إبراهيم وأنجبت ولدًا وبنتًا هما طيف وريم.