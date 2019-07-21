مهرجان الورد والفاكهة يجذب 80 ألف زائر

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

شهد مهرجان الورد والفاكهة الذي تحتضنه هذه الأيام مدينة تبوك في متنزه الأمير فهد بن سلطان الذي يقع على مساحة مليون متر مربع توافد ما يقارب 80 ألف زائر وزائرة خلال الأيام الثلاثة الأولى من المهرجان.

وكان المهرجان قد انطلق مساء الخميس الماضي تحت رعاية الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ويستمر لمدة 20 يوماً.

وجذب المهرجان الأسر والعائلات التي وجدت تنوعاً بالفقرات المناسبة لكافة الفئات العمرية من أهالي المنطقة وخارجها من المواطنين والمقيمين، ولاقت استحسان الزوار الذين حرصوا على متابعة التنوع في البرامج المقدمة، وتضمن المهرجان عدداً كبيراً من الأجنحة والأركان والمشاركات المختلفة من القطاعات الحكومية والفعاليات الترفيهية والتوعوية والتثقيفية.

جناح رئاسة أمن الدولة

وشهد جناح أمن الدولة الذي شهد حضوراً كبيراً من زوار المهرجان العديد من الأركان الهامة للإدارات والقطاعات التابعة والمتمثلة في المباحث العامة وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن ومركز المعلومات الوطني والإدارة العامة لمكافحة التطرف.

وأتاحت الرئاسة للحضور عرضاً حياً للرماية بالأسلحة ومهارات النزول من الأبراج واقتحام المباني، ويحظى الجناح بالعديد من الفعاليات الخارجية مثل رماية الأشبال ومهارة النزول بالحبال واستعراض المهارات القتالية لأفراد رئاسة امن الدولة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للكبار بتجربة الرماية بالذخيرة الصبغية من خلال خيمة ” جرب رمايتك”.

معرض السجون

ويتميز جناح المديرية العامة للسجون الذي يشارك هذا العام لأول مرة في مهرجان الورد والفاكهة بمعرض يبرز طبيعة البرامج الإصلاحية والنوعية في المديرية العامة للسجون كبرامج ثقة وإشراقة والبيت العائلي وتشغيل النزلاء بالإضافة إلى بعض المجسمات واللوحات التي أنتجتها أيدي النزلاء تتويجاً لهذا النشاط الإصلاحي المنظم، فيما ستقدم المديرية من خلال المعرض مجموعة من الوسائل التعريفية بأهم مشروعاتها التي تصب في مصلحة منظومة العمل الإصلاحي.

جهات وهيئات مشاركة

وضم المهرجان ركناً لتعريف بجائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية، والغرفة التجارية، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأمانة تبوك، ونادي ذوي الإعاقة، وشركة المياه الوطنية، وهيئة حقوق الإنسان، ورابطة تبوك الخضراء وعدداً من الشركات الكبرى في المنطقة.

أركان مجانية

وقدم مجلس التنمية السياحة بمنطقة تبوك أركاناً مجانية من أصحاب المشاريع الناشئة لعرض منتجاتهم والتسويق لمشاريعهم، فيما ساهم التعاون بين فرع وزارة الزراعة وبنك التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة في توفير منافذ بيع للمنتجين والمزارعين وأصحاب الحرف والأسر المنتجة بطرق متميزة ومستحدثة.

جادة الفنون

وبرعاية فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أقيمت “جادة الفنون” تضمنت مجموعة منوعة ومختلفة من الأعمال الفنية التشكيلية من رسم وتصوير وأشغال والخط العربي، وأتاحت الفرصة للمواهب من أبناء وبنات منطقة تبوك في إبراز قدراتهم وموهبتهم الفنية المختلفة كما أتاحت الفرصة لجميع الأطفال الزائرين للمهرجان للمشاركة وبراز مواهبهم في الرسم والتلوين.

العروض المقدمة

قدم مسرح مهرجان الورد والفاكهة المكشوف عدداً من العروض الشيقة الموجهة للعائلات والأطفال، الذي جذب الزوار من خلال ما قدمه من عروض ومسابقات وألوان قدمتها الفرق شعبية وجدت تفاعلاً كبيراً من الجماهير تواجدوا في المدرجات المخصصة للمسرح، فيما برزت عروض السيرك العالمية وطيور الظلام الروسية التي أبهرت العائلات ورسمت الابتسامة والدهشة في وجوه الحاضرين، والتي تشارك فيها خمس دول هي (روسيا وطاجكستان وأوزبكستان أوكرانيا ومصر)، وتضمن المهرجان عدد من الفعاليات التي تُقام لأول مرة، منها حديقة الفراشات والطيور الناطقة والنادرة وحديقة الفاكهة.