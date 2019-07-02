مواجهات نارية في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019

المواطن - مروة نبيل

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد نهاية مواجهات دور المجموعات، مساء أمس الثلاثاء.

ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019:

وجاءت مواجهات الدور ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 كالتالي؛ مصر متصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، تواجه جنوب إفريقيا ثالث المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

وفي أقوى مواجهات الدور ثمن النهائي، يلعب منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، وصيف المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، مع الكاميرون متصدر المجموعة السادسة بـ5 نقاط.

وتواجه أوغندا وصيف المجموعة الأولى بـ4 نقاط، المنتخب السنغالي صاحب المركز الثاني أيضًا في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما تلتقي الجزائر صاحبة العلامة الكاملة في دور المجموعات مع غينيا التي صعدت ضمن أفضل ثوالث.

ويلعب منتخب المغرب متصدر المجموعة الرابعة بـ9 نقاط مع بنين صاحب المركز الثالث في المجموعة السادسة، وتواجه الكونغو الديمقراطية التي صعدت ضمن أفضل ثوالث، منتخب مدغشقر صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية.

ويلتقي منتخب كوت ديفوار وصيف المجموعة الرابعة مع مالي متصدر المجموعة السادسة، فيما ينتظر المنتخب التونسي مواجهة صعبة في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث سيواجه غانا متصدر المجموعة السادسة.