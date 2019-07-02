مواجهة سعودية مُحتملة في دور الـ8 بـ دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

أسفرت نتائج قرعة دور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019، عن احتمالية وجود مواجهة سعودية نارية في دور ربع النهائي في البطولة.

وكانت نتائج قرعة دور الثمانية أسفرت عن مواجهة المتأهل من الاتحاد وذوب آهن أصفهان الإيراني مع المتأهل من مباراة الهلال والأهلي.

ويُذكر أنه في حال تأهل الاتحاد لدور الثمانية فسيواجه الفائز من الهلال والأهلي، لتكون مواجهة سعودية قوية للدور الثاني على التوالي بعد مباراة الهلال والأهلي في دور ثمن النهائي.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، سيواجه فريق ذوب آهن أصفهان يوم 5 أغسطس المقبل في ذهاب دور الـ16، وستُقام مباراة العودة يوم 12 أغسطس.

أما نادي الهلال فسيواجه الأهلي في الذهاب يوم 6 أغسطس، على أن تُقام مباراة العودة يوم 13 من الشهر ذاته.

وسبق لنادي الهلال الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في مناسبتين عامَي 1991 و2000، أما نادي الاتحاد فحقق اللقب الآسيوي في مناسبتين عامَي 2004 و2005، ولم يسبق لـ الأهلي الفوز بلقب دوري الأبطال الآسيوي.

ويُذكر أن الهلال وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2017، ولكنه خسر اللقب لمصلحة فريق أوراوا الياباني.