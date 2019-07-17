مواعيد مباريات السعودية في تصفيات آسيا والمونديال

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مواعيد مباريات الأخضر في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأجري، اليوم الأربعاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا والمونديال، وأسفرت عن وقوع الأخضر في المجموعة الرابعة، التي تضمّ منتخبات أوزبكستان، فلسطين، اليمن وسنغافورة.

ويلعب منتخب السعودية مع اليمن، في العاشر من سبتمبر المقبل، ثم يواجه سنغافورة، يوم 10 من أكتوبر 2019، ويلتقي الأخضر مع فلسطين، يوم 15 من الشهر ذاته، ويحل بعد ذلك ضيفًا على أوزبكستان، يوم 14 نوفمبر.

ويستضيف منتخب السعودية نظيره اليمني، يوم 23 من مارس المقبل، ثم يلعب مع سنغافورة، يوم 31 من الشهر ذاته، ويواجه الأخضر منتخب فلسطين، في الرابع من يونيو، ثم يختتم مواجهاته بلقاء أوزبكستان، يوم 9 من الشهر ذاته.

تصفيات آسيا والمونديال

ويتأهل متصدر كل مجموعة، بجانب أفضل 4 منتخبات في المركز الثاني، ليتأهل 12 منتخبًا إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور النهائي من تصفيات مونديال 2022.

وفي المقابل، فإن الـ24 منتخبًا التالية تنتقل للمنافسة في المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا على المقاعد المتبقية في بطولة كأس آسيا 2023 التي ستقام في الصين.