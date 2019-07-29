موال غنائي يحول زفافًا إلى مذبحة في لبنان!

المواطن - متابعة

تحول حفل زفاف في منطقة بعلبك في البقاع شرقي لبنان إلى أشبه بمجزرة، أدت إلى مقتل 4 أشخاص وجرح آخرين، على خلفية إشكال تخلله إطلاق نار.

وكان سبب الاشتباك موّالًا غنائيًّا، فوفق معلومات محلية، بدأ الإشكال منتصف ليل السبت خلال حفل زفاف في بلدة يونين في منطقة بعلبك خلال تأدية فنان لموال غنائي استفز أحد المدعوين، ليتطور إلى تلاسن وإطلاق نار، وانتهى بمقتل الفنان و3 أشخاص آخرين.

وعلى خلفية الحادث، شهدت منطقة بعلبك توترًا أمنيًّا كبيرًا، واستمر إطلاق القذائف في الهواء طوال يوم أمس الأحد في حي الشراونة الذي يقطنه ذوو أحد القتلى من آل زعيتر.

ولم يسلم الجيش اللبناني الذي انتشر بكثافة في منطقة بعلبك من تداعيات “العرس الدموي”، إذ لفت الجيش في بيان إلى أنه وأثناء تنفيذ دورية تابعة له لتدابير أمنية بعد وقوع إشكال خلال حفل زفاف في بلدة شعت، تعرضت الدورية لإطلاق نار من قبل مجهولين.

وتابع البيان: “فردت الدورية على مصادر النيران بالمثل، وأصيب أحد عناصرها إصابة طفيفة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة”.