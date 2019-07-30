مورينيو: هذا شرطي الوحيد للعودة إلى التدريب

المواطن - محمد سمعه

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن أسباب عدم تعجله في تدريب أحد الأندية قبل انطلاق موسم 2019-2020.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس نيوز تصريحات مورينيو والذي قال: لدي وقت كافٍ للتفكير، ووقتما أشعر أنني جاهز سأقرر على الفور، العودة للتدريب.

وأضاف مورينيو: أصدقائي أخبروني بأن أستمتع بوقتي وأستمتع بشهر يوليو وبشهر أغسطس، ولكنني حقيقة لست مستمتعًا بصورة كافية.

وتابع مدرب اليونايتد السابق: لدي الحماس للتدريب وأفتقد كثيرًا كرة القدم، والأصعب بالنسبة لي هو رفض أي إمكانية للعودة إلى التدريب حاليًّا.

وأكمل مورينيو حديثه قائلًا: صحيح أنني أتعلم اللغة الألمانية، لكن لم يطرق أي نادٍ ألماني بابي للتفاوض حول تدريبه، وشرطي للعودة إلى التدريب هو اختيار الوقت المناسب والمشروع المناسب.

وقال مورينيو: لا أفكر حاليًّا في تدريب المنتخبات، المباريات ليست متواصلة وتنتظر فترة طويلة حتى تجتمع بلاعبي المنتخب، وتخوض البطولات القارية كل 4 سنوات، لا أفكر في تدريب أي منتخب على الإطلاق.