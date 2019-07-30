موسم الطائف يقدم للشباب أكشن مانيا بارك أقوى مدينة للتحدي والمغامرات

المواطن - الطائف

يقدم “موسم الطائف” خلال الفترة من 1 وحتى 31 أغسطس أكبر الأحداث الترفيهية الموجهة للشباب من خلال مدينة ألعاب المغامرة “أكشن مانيا بارك Action Mania”، من خلال فعالية “عيش الأدرينالين”.

وتُعد أكشن مانيا Action Mania من الأحداث الترفيهية المهمة التي ستستقطب شريحة الشباب من الجنسين بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى استهداف كافة الأعمار من خلال رحلة مليئة بالتحدي وألعاب المغامرات، والقفز الحر ، وتجربة محاكاة القفز المظلي وغيرها.

المواصفات العالمية

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة قمة الترفيه السعودية والمالكة لعلامة “أكشن مانيا Action Mania”، ريان شقرون إلى أن مدينة التحدي والمغامرة تتميز بألعاب الحركة، مؤكدًا حرصهم على تلبية متطلبات الأمان والسلامة للزوار بأعلى المواصفات والمعايير العالمية.



وأكد شقرون، على أن شركة قمة الترفيه تهدف إلى إثراء المحتوى العربي والمحلي الترفيهي، مع منح زوار “موسم الطائف” تجربة ثرية ومتميزة لتلبية متطلبات وتطلعات كافة الزوار من مختلف الشرائح العمرية، خاصة الباحثين عن الإثارة والتحدي والمتعة في بيئة عصرية متكاملة، مواكبة لمستهدفات برنامج “جودة الحياة 2020” وهو أحد البرامج المهمة للرؤية السعودية الطموحة 2030.

وأوضح شقرون أن جميع ألعاب “أكشن مانيا Action Mania” حاصلة على شهادات عالمية معتمدة في مواصفات الأمن والسلامة، ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، وهي تحت إشراف كوادر سعودية من ذوي الخبرة والإبداع في قطاع صناعة الترفيه .



ومن المقرر أن تستقبل “أكشن مانيا Action Mania” زوار “موسم الطائف” في قرية ورد بمنطقة “الرُدف” من الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة مساءً، ليعيشوا أجواء المتعة والمغامرة والترفيه والحماس، من خلال عدد من الأنشطة المثيرة والشيقة والألعاب المتنوعة للصغار والكبار، المناسبة لكافة أفراد الأسرة، مثل “التسلق، والقفز الحر، وأرجوحة السيرك”، وغيرها من ألعاب المهارة واللياقة البدنية.

والجدير بالذكر، يعد “موسم الطائف” أحد “مواسم السعودية” التي تسعى المملكة من خلالها إلى خلق تنوع اقتصادي بدعم وتعزيز القطاع السياحي والترفيهي، وتتوافق مع الخطط الاستراتيجية لتحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة، وتأتي في سياق إظهار انفتاح المملكة على العالم بحيويتها وثقافتها وقدراتها البشرية.