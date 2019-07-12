موعد إجازة عيد الأضحى

موعد إجازة عيد الأضحى

2019/07/12
الساعة 7:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

ردت وزارة الخدمة المدنية على استفسار بشأن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وعدد أيام الإجازة.

وأوضحت الخدمة المدنية أن إجازة عيد الأضحى تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.



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