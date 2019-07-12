المواطن - الرياض

ردت وزارة الخدمة المدنية على استفسار بشأن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وعدد أيام الإجازة.

وأوضحت الخدمة المدنية أن إجازة عيد الأضحى تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.