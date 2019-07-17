موعد إعلان جدول مباريات الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير الإعلان عن جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/ 2020.

وتعقد لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين اجتماعًا، عند الرابعة عصر يوم السبت المقبل، مع ممثلي أندية دوري المحترفين.

وسيشهد الاجتماع الذي يترأسه رئيس لجنة المسابقات، أحمد بن راشد الراشد، عرض معايير الجدول وروزنامة الموسم الرياضي المقبل، وإصدار جدول النسخة الجديدة من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم 22 من شهر أغسطس المقبل، بمشاركة 16 فريقًا.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالنسخة الاستثنائية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الماضي، ويأمل الحفاظ على لقبه هذا الموسم.