موعد انطلاق بطولة مونديال الأندية

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، برئاسة السويسري جياني إنفانتينو، عن موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية في كرة القدم لعام 2019.

ومن المقرر إقامة البطولة بداية من الحادي عشر من ديسمبر حتى الحادي والعشرين من الشهر ذاته بمشاركة سبعة أندية، وهم “بطل الدوري القطري، بطل إفريقيا، بطل أوروبا، بطل آسيا، بطل أمريكا الشمالية، بطل أمريكا الجنوبية، بطل الأوقيانوس”.

جدير بالذكر أن قرعة بطولة كأس العالم للأندية ستُقام يوم السادس عشر من سبتمبر المقبل في مدينة زيوريخ السويسرية.

ومن المنتظر مشاركة نادي ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا ونادي هينغين سبورت من دولة كاليدونيا الجديدة بطل الأوقيانوس ونادي مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية.

وكان نادي ريال مدريد تُوج ببطولة كأس العالم للأندية نسخة عام 2018، وذلك بعد الفوز على نادي العين الإماراتي في المباراة النهائية برباعية مقابل هدف.