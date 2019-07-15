موعد حسم أزمة نهائي إفريقيا

المواطن - مروة نبيل

حسمت محكمة التحكيم الرياضية “كاس”، موقفها من الطعون المقدّمة من قبل ناديي الترجي التونسي والوداد الرياضي المغربي، بشأن الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2018/ 2019.

وذكرت محكمة التحكيم الرياضية في بيان رسمي، اليوم الاثنين، أنها ستصدر قرارها النهائي بشأن نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، يوم 31 من شهر يوليو الجاري.

وأشار بيان “كاس” إلى أن نادي الوداد طلب إلغاء قرار إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، وإعلان فوزه باللقب واستلام الجائزة المالية المخصصة للفريق الفائز.

وأوضح أن الترجي طلب إلغاء قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بإعادة المباراة باعتباره “غير قانوني”، وطالب بإعلانه بطلًا مع الاحتفاظ بالكأس والميداليات والحصول على الجائزة المالية.

وجاء في ختام البيان، أن المحكمة الرياضية لن تقدم أيّ معلومات إضافية فيما يتعلق بهذه القضية، باستثناء إصدار بيان رسمي بالقرار النهائي.

وشهدت مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، حالات تحكيمية جدلية لعدم الاستعانة بتقنية الفيديو، ليقرر الوداد عدم استكمال اللقاء، ليتم الإعلان عن فوز الترجي، قبل أن يقرر الكاف إعادة اللقاء الثاني على أرض محايدة.