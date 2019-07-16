موعد خسوف القمر في المملكة

موعد خسوف القمر في المملكة

2019/07/16
الساعة 6:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

يشاهد سكان المملكة العربية السعودية مساء اليوم خسوفًا جزئيًا للقمر من جميع مناطق المملكة يبدأ عند الساعة 11:02 مساءً ، ويبلغ ذروته عند 12:31 صباحاً ، وينتهي 02:00 صباحاً.
أوضح ذلك لوكالة الأنباء السعودية رئيس قسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن بن محمد عسيري، مبينًا أن هذا الخسوف سيشاهد ذلك في كل من قارات : آسيا ، أستراليا ، أفريقيا ، أوروبا، وأمريكا الجنوبية خلال 178 دقيقة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحدث بمشيئة الله خسوف جزئي في منتصف شهر ربيع الآخر من العام 1443هـ غير مشاهد من المملكة.



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