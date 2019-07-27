موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك والقنوات الناقلة

المواطن - محمد سمعه

تُختتم مباريات الدوري المصري لـ موسم 2018-2019، غدًا الأحد، بمواجهة الأهلي ضد الزمالك في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدوري المحلي.

موعد اللقاء:

وستُقام مباراة الأهلي ضد الزمالك الأحد في الثامن والعشرين من يوليو في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية.

وقبل إقامة مباراة الأهلي ضد الزمالك، كان النادي الأهلي حسم لقب الدوري المصري بالفوز يوم الأربعاء الماضي على نادي المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف، في لقاء أُقيم على ملعب برج العرب، وفي نفس توقيت لقاء الأهلي والمقاولون، فاز الزمالك على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف.

القنوات الناقلة:

وستنقل قنوات NILE SPORT، ON SPORT مباراة الأهلي ضد الزمالك في لقاء القمة.

ويسعى المارد الأحمر لاستغلال مباراة الأهلي ضد الزمالك؛ وذلك من أجل إنهاء الموسم بصورة جيدة عن طريق تحقيق الفوز على الفريق الأبيض.

أما لاعبو القلعة البيضاء فسيحاولون الفوز في مباراة الأهلي ضد الزمالك، من أجل تعويض مرارة خسارتهم للقب الدوري المصري.

وكان جمهور نادي الزمالك فتح النار على رئيس النادي مرتضى منصور قبل مباراة الأهلي ضد الزمالك؛ وذلك بسبب خسارة الفريق الأبيض للقب الدوري عقب رحيل المدرب السويسري كريستيان جروس.

ويرى جمهور الزمالك أن مرتضى منصور كان السبب الرئيسي وراء خسارة فريقهم للقب الدوري بعد إقالته لـ جروس.

وكان لقاء الأهلي ضد الزمالك في الدور الأول من الدوري المصري في موسم 2018-2019، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في لقاء القمة الممطرة حيث هطلت الأمطار على ملعب برج العرب خلال اللقاء الذي أُقيم في الـ30 من مارس الماضي.

ودائمًا تتمتع مباريات الأهلي ضد الزمالك بمتابعة جماهيرية كبيرة، حتى في حال حسم أحد القطبين للقب الدوري المصري.