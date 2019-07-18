موعد مباراة الجزائر ضد السنغال

المواطن - محمد سمعه

سيواجه، المنتخب الجزائري اليوم الجمعة نظيره منتخب السنغال في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة حاليًا في مصر.

ويذكر أن نهائي كأس أمم إفريقيا بين السنغال والجزائر سيبدأ في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري كان تأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، بعد الفوز على المنتخب النيجيري يوم الأحد الماضي بهدفين مقابل هدف في دور نصف النهائي.

أما المنتخب السنغالي فتأهل على حساب المنتخب التونسي بعد الفوز عليه يوم الأحد الماضي بهدف دون رد.

وسبق لمنتخب الجزائر التتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا في مناسبة واحدة وكانت في عام 1990 في أرضه، بينما وصل منتخب السنغال إلى المباراة النهائية لـ بطولة كأس أمم إفريقيا في عام 2002 ضد منتخب الكاميرون لكنه خسر اللقب.

وكان المدرب الجزائري جمال بلماضي أطلق تصريحًا استفزازيًا لـ الجمهور المصري قبل مباراة الجزائر والسنغال، حيث قال بأنه لن ينتظر دعم الجمهور المصري لمنتخب الجزائر بسبب توافد أعداد كبيرة من مناصري المنتخب الجزائري إلى العاصمة المصرية القاهرة، مضيفًا أن للجمهور المصري كامل الحرية لتشجيع منتخب الجزائر أو مساندة منتخب السنغال.