موعد مباراة الجونة ضد الزمالك

المواطن - محمد سمعه

تعود مباريات الدوري المصري من جديد، غدًا الأحد، بـ لقاء الجونة ضد الزمالك، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري موسم 2018-2019.

وقبل إقامة مباراة الجونة ضد الزمالك، كانت مباريات الدوري المصري توقفت منذ الثالث من يونيو الماضي؛ وذلك بسبب استضافة جمهورية مصر العربية لمباريات كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تُوج بها المنتخب الجزائري بالأمس بعد الفوز على منتخب السنغال في المباراة النهائية.

ويذكر أن مباراة الجونة ضد الزمالك ستنطلق غدًا الأحد، الموافق 21 من يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

الزمالك يسقط في فخ التعادل:

وقبل مباراة الجونة ضد الزمالك، كان الفريق الأبيض تعادل في الثالث من يونيو الماضي مع نادي حرس الحدود في بطولة الدوري المصري بهدف لكل فريق، أما الجونة فتعادل بدون أهداف مع النادي الإسماعيلي في الجولة الرابعة والثلاثين.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كان خاض معسكرًا إعداديًّا في دولة قبرص؛ وذلك لإعداد الفريق قبل مباراة الجونة ضد الزمالك.

ومن المنتظر بعد إقامة مباراة الجونة ضد الزمالك، مواجهة نادي الزمالك لفريق الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، الموافق 24 يوليو، حيث تُقام المباراة على ملعب بتروسبورت في مدينة القاهرة المصرية.

وبعد خوض الفريق الأبيض لمباراتي الجونة ضد الزمالك، والإسماعيلي ضد الزمالك، سيستعد الفريق تحت قيادة المدرب المصري خالد جلال لمواجهة النادي الأهلي في لقاء قمة الدوري المصري يوم الأحد 28 يوليو الجاري، وهو اللقاء الأخير في الدوري المصري لموسم 2018-2019.

وقبل إقامة مباراة الجونة ضد الزمالك، كان نادي الزمالك نجح في إتمام التعاقد مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي من صفوف نادي الهلال ولمدة ثلاث سنوات.

وسيغيب اللاعب عبدالله جمعة عن مباراة الجونة ضد الزمالك؛ بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء حرس الحدود يوم 3 يونيو الماضي.