موعد مباراة النصر وباسوش دي فيريرا البرتغالي

المواطن - محمد سمعه

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، مباراته الودية الأخيرة غدًا في معسكر البرتغال ضد فريق باسوش دي فيريرا البرتغالي.

وستُقام مباراة النصر ضد فريق باسوش دي فيريرا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ماتا ريال في البرتغال.

ويذكر أن نادي النصر، كان خاض مباراة ودية يوم السبت الماضي، ضد فريق إشتوريل برايا البرتغالي، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وتمكن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله من إحراز هدفي نادي النصر في شباك فريق إشتوريل برايا.

ونجح حمد الله في إثبات أنه قادر على التسجيل في أصعب الظروف، حيث مرّ بأزمة تأخر تجديد عقده مع النصر.

ويبدو أن عقلية حمد الله الاحترافية والمثالية لم تتأثر بأزمة تأخر تجديد عقده مع النصر، بالإضافة إلى شعوره بالغضب بسبب تأخر الإدارة السابقة في إعطائه الزيادة المالية التي طلبها.

سجل حمد الله هدفي النصر ضد فريق إشتوريل برايا البرتغالي، وأوصل رسالة لكل منافسيه في الدوري السعودي للمحترفين، أنه سيقاتل بقوة وذلك من أجل الفوز بلقب هداف الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي.