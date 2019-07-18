موعد مباراة النصر وساكفنيز

المواطن - محمد سمعه

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مباراة ودية غدًا ضد فريق ساكفنيز البرتغالي.

وذكر الحساب الرسمي لـ النصر عبر تويتر أن العالمي سيواجه فريق ساكفنيز في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب مونسيبال دي أوبيدوس في البرتغال.

ويسعى نادي النصر لتقديم مباراة قوية، وتحقيق الفوز وذلك في ظل وجود رغبة من العالمي للمنافسة على لقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد 2019-2020.

جدير بالذكر أن نادي النصر كان تعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم من صفوف نادي التعاون يوم الجمعة الماضية، وذلك قبل ساعات من فوز صفوان السويكت برئاسة نادي النصر.

ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة، أن تجتمع إدارة نادي النصر مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ وذلك لبحث تحسين بنود عقده من أجل الإبقاء عليه في صفوف أصفر العاصمة.

وفاز النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.