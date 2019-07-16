موعد مباراة تونس ونيجيريا

المواطن - محمد سمعه

تُقام غدًا مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بين منتخبي تونس ونيجيريا.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب السلام في مدينة القاهرة.

ويذكر أن المنتخب التونسي كان فشل في العبور إلى المباراة النهائية في بطولة أمم إفريقيا، وذلك بعد الخسارة من المنتخب السنغالي بهدف دون رد في دور نصف النهائي.

أما المنتخب النيجيري فخسر في دور الأربعة من منتخب الجزائر بهدفين مقابل هدف أول أمس الأحد في بطولة كأس أمم إفريقيا.

الإقالة منتظرة

ومن المنتظر إقالة المدرب الفرنسي آلان جيريس من تدريب المنتخب التونسي بعد نهاية مشوار نسور قرطاج في البطولة، بسبب الأداء المخيب والذي قدمه المنتخب التونسي طوال مشواره في البطولة الإفريقية.

وسبق للمنتخب التونسي، الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا في مناسبة وحيدة وكانت في عام 2004 على حساب منتخب المغرب، أما منتخب نيجيريا فنال لقب كأس أمم إفريقيا في ثلاث مناسبات.

وبعد إقامة مباراة تونس ونيجيريا، ستُقام مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا يوم الجمعة المقبل الموافق التاسع عشر من يوليو بين منتخبي السنغال والجزائر في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب القاهرة الدولي.