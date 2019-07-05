موعد مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، لخوض مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا المهمة غدًا السبت ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة في مصر.

ويذكر أن مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا ستُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، بينما تُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

تقديم أداء جيد:

ويطمح المنتخب المصري إلى تقديم صورة مُغايرة وأداء جيد خلال مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا، خاصة أن لاعبي الفراعنة بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيرّي تعرضوا لانتقادات قوية في مباريات دور المجموعات رغم فوز المنتخب المصري على زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

وقبل إقامة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا، كان المنتخب المصري تصدر المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، أما منتخب جنوب إفريقيا فاحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة.

ويذكر أن مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا ستشهد وجود ثماني بطولات على أرضية الملعب، حيث سبق للمنتخب المصري التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا في سبع مناسبات كان آخرها في عام 2010 على حساب المنتخب الغاني، أما منتخب جنوب إفريقيا فنال لقب كأس أمم إفريقيا في مناسبة وحيدة وكانت في عام 1996 بجنوب إفريقيا.

دعم جماهيري كبير منتظر:

وسيحتضن ملعب القاهرة الدولي، مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا، حيث من المنتظر حضور أكثر من 70 ألف متفرج لدعم ومساندة المنتخب المصري ضد منتخب البافانا بافانا.

وقبل إقامة لقاء مصر ضد جنوب إفريقيا، فاز منتخب مصر يوم 30 يونيو الماضي على منتخب أوغندا بثنائية دون رد في الجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات، أما منتخب جنوب إفريقيا فتعرض للخسارة من منتخب المغرب في الجولة الثالثة.

ويذكر أن الفراعنة سبق لهم حصد لقب أمم إفريقيا على حساب منتخب البافانا بافانا في مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بنهائي كأس الأمم عام 1998 في بوركينا فاسو، ووقتها فاز منتخب مصر بثنائية دون رد.