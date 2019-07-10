موعد مباراتي الخميس في الكان

المواطن - محمد سمعه

تُختتم اليوم الخميس مباريات دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بمباراتي الجزائر وساحل العاج، وتونس ضد منتخب مدغشقر.

ويذكر أن المباراة الأولى بين منتخبي ساحل العاج والجزائر ستُقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب السويس الجديد في مدينة السويس المصرية.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي تونس ومدغشقر، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب السلام في مدينة القاهرة.

وكان المنتخب الجزائري تأهل إلى دور الثمانية، وذلك بعد هزيمته للمنتخب الغيني بثلاثية دون رد، بينما فاز منتخب ساحل العاج على منتخب مالي بهدف دون رد.

أما المنتخب التونسي فكان تأهل إلى دور ربع النهائي بعد إقصائه لـ منتخب غانا بركلات الجزاء الترجيحية، بينما تأهل منتخب مدغشقر بعد إقصائه لـ منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان المنتخب النيجيري تأهل بالأمس إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، بينما تأهل منتخب السنغال بعد إقصائه لـ منتخب بنين بهدف دون رد.

وسيواجه منتخب نيجيريا المتأهل من ساحل العاج والجزائر في دور الأربعة، بينما يواجه منتخب السنغال المتأهل من مباراة تونس ومدغشقر.