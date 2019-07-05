موعد مباراتي اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2019

المواطن - مروة نبيل

تنطلق، مساء اليوم الجمعة، منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، بمباراتين من العيار الثقيل.

المغرب ضد بنين

وفي أولى مواجهات الدور ثُمن النهائي من كأس الأمم الإفريقية 2019، تلعب المغرب ضد بنين على استاد السلام، عند الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية.

وتأهل أسود الأطلس إلى دور الـ16، بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، فيما صعد منتخب بنين ضمن أفضل ثوالث، عقب ظهوره بمستوى جيد في المجموعة السادسة.

أوغندا ضد السنغال

وفي مواجهة قوية بالدور ثمن النهائي، تلعب أوغندا ضد السنغال على استاد القاهرة الدولي، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

وصعد منتخب أوغندا الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 كوصيف المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، ليُلاقي المنتخب السنغالي صاحب المركز الثاني أيضًا برصيد 6 نقاط.