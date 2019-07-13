موعد مباراتي نصف نهائي الكان

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم مباراتي دور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة حاليًا في مصر.

المباراة الأولى

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي السنغال وتونس، حيث تُقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

المباراة الثانية

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي الجزائر ونيجيريا، حيث تبدأ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب القاهرة الدولي.

وكان المنتخب السنغالي تأهل لدور الأربعة، بعد إقصائه للمنتخب البنيني، أما منتخب تونس فتأهل بعد الفوز على منتخب مدغشقر بثلاثية دون رد.

بينما تأهل منتخب الجزائر لدور نصف النهائي، وذلك بعد إقصاء منتخب ساحل العاج بركلات الجزاء الترجيحية، بينما تأهل منتخب نيجيريا بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويذكر أن مباراة تحديد صاحبي المركز الثالث والرابع ستُقام يوم الأربعاء المقبل، الموافق السابع عشر من يوليو الجاري على ملعب السلام.

أما مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا فسوف تُقام في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة من مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب القاهرة الدولي.