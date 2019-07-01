موعد مباريات الأول من يوليو في كأس أمم إفريقيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم الاثنين مباريات الجولة الثالثة للمجموعتين الثالثة والرابعة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة حاليًا في مصر.

مباريات المجموعة الرابعة

ويُذكر أن منتخب ناميبيا سيواجه منتخب كوت ديفوار في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الدفاع الجوي في مدينة القاهرة المصرية.

بينما ستواجه جنوبُ إفريقيا المنتخبَ المغربي على ملعب السلام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

مباريات المجموعة الثالثة

ولحساب المجموعة الثالثة سيواجه المنتخب الكيني نظيره منتخب السنغال في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب الدفاع الجوي.

وتُختتم مباريات الاثنين بلقاء بين منتخبي تنزانيا والجزائر حيث تنطلق المباراة في العاشرة مساءً على ملعب السلام.

ويُذكر أن المنتخب الجزائري كان ضمن التأهل لدور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك بعد الفوز على منتخبي كينيا والسنغال في أول جولتين.

أما المنتخب المغربي فضمن التأهل عن المجموعة الرابعة بعد حصده لست نقاط من الفوز على منتخبي ناميبيا وكوت ديفوار.