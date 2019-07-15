المواطن - محمد سمعه

ضرب المنتخب الجزائري موعد نهائي أمم إفريقيا 2019 مع المنتخب السنغالي، وذلك بعد تأهل محاربي الصحراء على حساب نيجيريا يوم الأحد بثنائية مقابل هدف في دور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.

وسيكون موعد نهائي أمم إفريقيا 2019 يوم الجمعة المقبل الموافق التاسع عشر من شهر يوليو الجاري، حيث تُقام المباراة على ملعب القاهرة الدولي بين المنتخبين.

وقبل إقامة موعد نهائي أمم إفريقيا 2019، كان المنتخب السنغالي تأهل للمباراة النهائية بدوره، وذلك بعد الفوز على المنتخب التونسي بهدف دون رد.

وسيُقام موعد نهائي أمم إفريقيا 2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

وكانت وسائل إعلامية جزائرية، قالت بأن السلطات الجزائرية ستُرسل فوق الـ20 طائرة إلى جمهورية مصر العربية مُحمّلة بجماهير جزائرية لمساندة منتخب بلادها في موعد نهائي أمم إفريقيا 2019 ضد المنتخب السنغالي.

ويذكر أن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، ذكر بأنه سيتابع باهتمام كبير الاستعدادات النهائية لـ حفل اختتام البطولة الإفريقية قبل انطلاق موعد نهائي أمم إفريقيا 2019.

ويأمل المدرب السنغالي أليو سيسيه، مدرب السنغال، في أن يقود منتخب بلاده للتتويج في موعد نهائي أمم إفريقيا 2019 بالبطولة الإفريقية للمرة الأولى في تاريخ أسود التيرانجا.

جدير بالذكر أنه من المنتظر حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لـ موعد نهائي أمم إفريقيا 2019 بين منتخبي الجزائر والسنغال، وذلك من أجل تسليم اللقب للمنتخب الفائز.

وما يُقلق السلطات المصرية هو عدم وجود حضور جماهيري غفير في موعد نهائي أمم إفريقيا 2019، خاصة أن الإقبال الجماهيري على المباريات أصبح أقل بعد توديع المنتخب المصري للبطولة الإفريقية من دور ثمن النهائي بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد.