موقف المستأجر من دعم حساب المواطن

المواطن - الرياض

تساءل مستفيد عن موقفه من دعم حساب المواطن، خاصةً أنه يعيش في وحدة سكنية بالإيجار وليست ملكًا له، فهل يضيف عقد الإيجار فقط أم عقد الإيجار وفاتورة الكهرباء؟

ورد حساب المواطن على الاستفسار بالقول: إنه في حال لم يتم طلب مستندات لا يلزم إرفاقها، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

ومن المتوقع، أن يتم إيداع الدفعة الجديدة من الدعم وهي الدفعة الـ21 يوم الأحد 11 أغسطس بدلًا من السبت، 10 أغسطس والذي يصادف يوم إجازة رسمية.

شروط الأهلية والاستحقاق:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.