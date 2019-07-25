موهوبات يحولن الصوف والدهان للوحات فنية

المواطن - الرياض

أبدعت الطالبات الموهوبات المشاركات في برنامج موهبة الإثرائي الصيفي الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع، وتنفذه مدارس منارات الرياض لمدة ثلاثة أسابيع بمشاركة 520 موهوباً وموهوبة في تصميم عدد من الأعمال الفنية المميزة.

وأوضحت رئيسة البرنامج للموهوبات ياسمين أبا الخيل، أن برنامج موهبة يركز في مجمله على النشاط العلمي بنسبة كبيرة وتم تخصيص جزء يسير منه.

وأضافت: لقد تم تقسيم المحتوى العلمي إلى ما نسبته 60% من البرنامج، فيما الجانب المهاري فقد بلغت نسبته 30% وذلك للتدريب على المهارات الحياتية والاجتماعية ومهارات القرن الواحد والعشرين بالإضافة إلى الجانب الترفيهي والذي يشكل 10% من البرنامج، ومن ذلك تخصيص جزء للفن التشكيلي بمختلف مجالاته، حيث تولت الفنانة التشكيلية رائدة النشاط سبيكة النجيدي تدريب الموهوبات في عدد من مجالات الفن التشكيلي، ومن أهمها فن الديكوباج وتطبيقه على جرات الطين باستخدام ألوان الاكريليك وقصاصات الورق أو المناديل المنقشة وطلاؤها بغراء الخشب ثم رشها بالورنيش، إلى جانب سحب الألوان على أكواب الشاي والأطباق باستخدام طلاء الأظافر وتم تنفيذ خلية النحل على دبات الماء الكبيرة.

أما المجال الثاني فهو عملية غزل خيوط الصوف بأسلوب الفن الشعبي وتشكيله على الأعواد المثلجة باستخدام الألوان وخيوط الصوف ودمج الأشكال الهندسية وخطوط الطول والعرض تشكيل شعار موهبة بالفسيفساء إلى جانب تدريب الموهوبات على فنون الرسم التقليدي المختلفة ومنها الرسم التجريدي على الأعواد الملونة.

وشددت على أن البرنامج يسعى في جميع المسارات والوحدات إلى غرس عملية العمل الجماعي والتفكير الناقد وحل المشكلات سوية.