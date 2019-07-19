ميزة جديدة تجمع واتساب وتيك توك

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

بدا من الواضح أن تطبيق تيك توك الشهير يسعى بشكل رئيسي لإقامة صلات وثيقة مع منصات التواصل الاجتماعي في العالم، وذلك لتسهيل الانتشار عبر تلك المواقع التي تحظى باهتمام واسع من قبل مستخدمي الإنترنت.

وحسب ما جاء في موقع “ذا نيكست ويب” المَعنيّ بمتابعة الشؤون التقنية على مستوى العالم، فإن تيك توك يختبر ميزة جديدة تشمل إضافة علامة تبويب جديدة يمكن من خلالها مشاركة مقاطع الفيديو على منصة التواصل الاجتماعي والدردشة الفورية واتساب.

وتعمل تلك العلامة على إتاحة الفرصة للمستخدمين في مشاركة الفيديوهات التي قاموا بعملها عبر التطبيق مع الأصدقاء بسرعة، وهو الأمر الذي سيساعد على اختصار الخطوات التي من المفترض أن يقوم بها المستخدم لمشاركة تلك المقاطع.

وتأتي تلك المميزات ضمن توجهات تيك توك للانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي بالفعل باتت الرهان الرئيسي للعديد من المنصات التقنية والتطبيقات بمختلف مجالاتها وأهدافها على مدار السنوات القليلة الماضية.