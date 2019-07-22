ميزة جديدة من واتساب لمنع الأخطاء

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

يعكف تطبيق التراسل الفوري واتساب، على اختبار ميزة جديدة لتفادي الأخطاء الخاصة بالرسائل الصوتية أثناء الدردشة، خاصة وأن المنصة تقوم بإرسالها دون الحصول على إذن أو إعطاء المستخدم الحق في التعديل.

وأفادت تقارير إعلامية أن واتساب يقوم باختبار تقنية جديدة تسمح للمستخدمين بمراجعة الرسائل الصوتية قبل أن تذهب إلى الطرف الآخر، وهو الأمر الذي يسمح بتفادي الوقوع في أخطاء.

الميزة الجديدة لواتساب، والتي من المنتظر أن تظهر إلى النور في وقت قريب بالعديد من الأسواق، ولمختلف المنصات المشغلة للهواتف الذكية مثل أندرويد أو iOS.

وتتيح الميزة الجديدة من واتساب للمستخدمين بسماع الرسائل الصوتية قبل توجيهها إلى المستقبل، ومن ثم يحصلون على حق تعديلها أو إلغائها.

وفي الماضي، كانت الرسائل الصوتية والتي بات لها انتشار واسع على منصة واتساب، تُرسل إلى الطرف الآخر بشكل تلقائي، وتحديدًا فور رفع الأصبع الضاغطة على زر التسجيل.