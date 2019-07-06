ميسي عينه على المركز الثالث في كوبا أمريكا

المواطن - مروة نبيل

يأمل نجم التانغو، ليونيل ميسي في قيادة منتخب بلاده لتحقيق الفوز في مباراة الأرجنتين وتشيلي اليوم، خلال مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا 2019”.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن ليونيل ميسي يرغب في توديع بطولة كوبا أمريكا 2019 بابتسامة، من خلال الفوز في مباراة الأرجنتين وتشيلي وحصد المركز الثالث.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب التانغو ليونيل سكالوني، كان يُمكنه أن يطلب من ميسي وبعض زملائه الحصول على راحة، إلا أن البرغوث لديه حالة غضب، ويرغب أن يحولها إلى طاقة في مباراة الأرجنتين وتشيلي اليوم.

ويغيب عن مباراة الأرجنتين وتشيلي اليوم، لوتارو مارتينيز وماركوس أكونيا بسبب الإيقاف، ومن المتوقع أن يشارك بدلًا منهما لو سيلسو وباولو ديبالا.