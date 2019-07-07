ميسي يفتح النار على حكام بطولة كوبا أمريكا 2019
بعد طرده أمام تشيلي

ميسي يفتح النار على حكام بطولة كوبا أمريكا 2019

2019/07/07
الساعة 8:34 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

وجّه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة شديدة اللهجة إلى التحكيم، وذلك بعد طرده في مباراة الأرجنتين وتشيلي بالأمس في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وكان ميسي تعرض للطرد في الدقيقة السابعة والثلاثين من عمر الشوط الأول بعد اشتباك مع اللاعب جاري ميدل مدافع منتخب تشيلي.

ونقلت صحيفة مترو البريطانية تصريحات ميسي والذي قال: لم أذهب وأستلم ميداليتي لأنني لم أرد أن أكون جزءًا من هذا الفساد وعدم الاحترام، وكان بإمكاننا أن نكون في المباراة النهائية لكن التحكيم كان له رأي آخر.

وأضاف ميسي: الفساد والتحكيم لا يجعلان الناس تستمتع بكرة القدم، وهما كانا السبب وراء عدم تواجد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2019.

وتابع ميسي: بالطبع البطولة مخصصة ليفوز بها المنتخب البرازيلي، ولكن أتمنى أن يكون الحكم وتقنية الـVAR عادلين بما فيه الكفاية مع منتخب بيرو لينافس على الفوز بكوبا أمريكا، رغم أنني أرى أن المهمة صعبة للغاية.

وأكمل ميسي حديثه قائلًا: لا أقول أعذاراً ولكن الحكام أرهقونا كثيرًا، وحكم لقاء تشيلي لم يذهب إلى تقنية الفار ليرى من أخطأ بيني وبين جاري ميدل.



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