ميسي ينفي واقعة الاعتداء عليه

المواطن - مروة نبيل

نفى نجم نادي برشلونة والمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي، واقعة الاعتداء عليه خلال وجوده في جزيرة إيبيزا الإسبانية، ليلة أمس الأحد، بصحبة بعض زملائه في الفريق الكتالوني.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر ميسي وهو يُغادر حفلًا غنائيًّا برفقة بعض رجال الأمن، وأكدت تقارير صحافية حدوث مشادة بين النجم الأرجنتيني وأحد الأشخاص.

ورد ميسي على هذه الأنباء بطريقته الخاصة، حيث نشر صورة له عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، اليوم الاثنين، وعلق عليها قائلًا: “قضينا ليلة رائعة بالأمس في إيبيزا مع الأصدقاء، ولن نرد على أشياء ليس لها علاقة بالواقع”.

وتابع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني حديثه قائلًا: “قضينا وقتًا ممتعًا، والجميع عاملنا جيدًا كما هو الحال دائمًا”.

ومن المقرر أن تنتهي إجازة ميسي في جزيرة إيبيزا، يوم 31 يوليو الجاري، بعدما قضى جزءًا من إجازته في الأرجنتين، وآخر في أنتيجوا وبربودا بالكاريبي، وسينتظم بعد نهاية عطلته في تدريبات برشلونة استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.