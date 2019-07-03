ميلان عينه على نجم ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

أجرى مجلس إدارة نادي ميلان الإيطالي اتصالات جديدة مع ريال مدريد الإسباني، من أجل الحصول على خدمات نجم آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد تعاقده مع لاعب المرينغي ثيو هرنانديز.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن المحادثات التي أجراها ميلان مع ريال مدريد من أجل ضم هرنانديز، أدت إلى تحسين العلاقات بين الناديين، وأصبحا حريصين على الاستفادة من هذه العلاقات الجيدة.

واستأنف ميلان وريال مدريد المحادثات مجددًا، ولكن هذه المرة من أجل التعاقد مع داني سيبايوس، حيث يُعد نجم المرينغي هدفًا للنادي الإيطالي في الميركاتو الصيفي.

وارتبط اسم سيبايوس بالانتقال إلى صفوف توتنهام الإنجليزي، حيث أبدى اللاعب رغبته في الرحيل عن ريال مدريد على سبيل الإعارة، بعدما صارحه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أنه خارج خططه في الموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحافية أن ميلان وريال مدريد اقتربا من الاتفاق على صفقة سيبايوس في الميركاتو الصيفي، كما أن إدارة النادي الإيطالي تعتزم استطلاع رأي إدارة المرينغي بشأن الحصول على خدمات المهاجم ماريانو دياز.