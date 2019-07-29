نائب أمير مكة يناقش جاهزية المخيمات في المشاعر

المواطن - جدة

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اجتماعاً جرى خلاله استعراض جاهزية المخيمات في المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج العام الحالي.

وناقش الاجتماع الذي حضره نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ورؤساء مؤسسات الطوافة، جاهزية إسكان ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والخدمات التي ستقدمها مؤسسات الطوافة والزمازمة لأكثر من مليوني حاج من مختلف دول العالم منذ وصولهم للمملكة وحتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.

كما جرى استعراض توفير وسائل السلامة في مساكن الحجاج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما يضمن أداءهم للمناسك براحة وطمأنينة والمحافظة على سلامة ممتلكاتهم، بالإضافة لآليات التنسيق بين متعهدي وجبات الضيافة ومجموعات الخدمة الميدانية عند وصول الحجاج، وتوفيرها وفق معايير السلامة ومتابعة إعداد وتجهيز وجبات الضيافة، واستعرض الاجتماع إجراءات تفويج الحجاج وسبل تنقلاتهم في مكة المكرمة المشاعر المقدسة.