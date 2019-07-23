نابولي عينه على نجم برشلونة

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، عن سعي نادي نابولي الإيطالي للتعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، البرازيلي مالكوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت شبكة “سبورت ميدياست”، إلى أن المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، ناقش بالفعل إمكانية التعاقد مع نجم فريق برشلونة الإسباني، بعدما استبعد فكرة التعاقد مع نجم ريال مدريد خاميس رودريجيز؛ بسبب العوائق المالية.

وصرفت إدارة نابولي النظر عن التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز؛ بسبب تمسك ريال مدريد الإسباني بمطالبه المالية، التي لا تتناسب مع إمكانيات النادي الإيطالي، ليصبح اللاعب قريبًا من الانضمام إلى أتلتيكو مدريد.

وأبدى نادي برشلونة الإسباني موافقته على رحيل نجمه البرازيلي مالكوم في الميركاتو الصيفي، إلا أنه يرغب في الحصول على 60 مليون يورو على الأقل لبيعه.

ويرغب مالكوم في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، من أجل المشاركة باستمرار؛ حيث إنه لم يلعب بشكل كبير تحت قيادة المدير الفني إرنستو فالفيردي.