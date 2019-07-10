نابولي يُراقب ضحية زيدان

المواطن - محمد سمعه

يرغب نادي نابولي الإيطالي في التعاقد مع اللاعب الكولومبي خيمس رودريغيز، جناح نادي ريال مدريد الإسباني.

وعاد خيمس رودريغيز مؤخرًا إلى ريال مدريد، وذلك بعد نهاية فترة إعارته مع نادي بايرن ميونيخ الألماني، حيث لم يقم البايرن بشرائه بصورة نهائية من ريال مدريد.

وقالت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية: إنه رغم اهتمام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بالتعاقد مع خيمس رودريغيز لكن اللاعب الكولومبي يُفضل الانتقال لـ نابولي؛ وذلك للتدرب تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويذكر أن خيمس رودريغيز كان ضحية للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان في موسم 2016-2017، حيث لم يشارك اللاعب الكولومبي كثيرًا تحت قيادة المدرب الفرنسي؛ مما جعله يُفضل الرحيل إلى صفوف بايرن ميونيخ.

وشارك خيمس رودريغيز مع منتخب كولومبيا في بطولة كوبا أمريكا 2019، لكن المنتخب الكولومبي ودع البطولة من دور الثمانية بعد الخسارة من منتخب تشيلي.