نابولي يُفرط في أوناس

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من تألق آدم أوناس مع منتخب الجزائر في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، إلا أن نادي نابولي الإيطالي يعتزم التفريط في نجم محاربي الصحراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد موقع “سكاي إيطاليا”، أن نادي نابولي يُفكر في عقد صفقة تبادلية مع نادي ليل، بحيث يحصل الفريق الإيطالي على خدمات الإيفواري نيكولاس بيبي، مقابل رحيل الجزائري آدم أوناس إلى النادي الفرنسي.

وترغب إدارة نادي نابولي الإيطالي، في ضم نيكولاس بيبي، لتدعيم خط وسط الفريق الأول، خوفًا من عدم نجاحها في التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز بسبب تعنّت إدارة ريال مدريد في المطالب المادية.

ويُقدم آدم أوناس مستوى مميزًا مع منتخب الجزائر الأول لكرة القدم في الكان 2019، وساهم في تأهل محاربي الصحراء إلى المباراة النهائية.

وشارك آدم أوناس في 26 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي في جميع البطولات الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 4 أهداف، رغم أنه لم يكن لاعبًا أساسيًا.