نادي عسير السينمائي يكرم الفنان الشعيب

نادي عسير السينمائي يكرم الفنان الشعيب

2019/07/02
الساعة 10:28 صباحًا
- ‎فيالمجتمع, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن- فهدالقحطاني- أبها

أقام نادي عسير السينمائي مساء أمس الاثنين حفلاً لتكريم الفنان القدير فيصل الشعيب رئيس نادي عسير السينمائي الذي قدم استقالته من رئاسة النادي مؤخراً.

حضر حفل التكريم نخبة من الفنانين والإعلاميين بمنطقة عسير، وحظي التكريم بتفاعل الجميع وتلبية الدعوة التي قدمت لهم للمشاركة في تكريم الشعيب الذي عبر عن سعادته بهذا التكريم واعتبر التكريم الحقيقي له هو الاحتفاء الذي حظي به في استمرارية عمل النادي مستقبلاً.

يشار إلى أنه تم تكليف الفنان خالد حنيف الشهراني بأعمال رئاسة مجلس الإدارة والفنان محمد الشوقبي بأعمال نائب الرئيس، من جهة أخرى يستعد النادي للبدء في بعض الورش التطبيقية والندوات وإخراج بعض الأفلام التي تعكس تراث وعادات منطقة عسير خلال الفترة القادمة حسب ما ذكره رئيس نادي عسير السينمائي الحالي الفنان خالد حنيف الشهراني.



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