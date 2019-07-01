ناروهيتو أكيهتو أول إمبراطور وُلد بعد الحرب العالمية الثانية في اليابان

المواطن - الرياض

من المُقرّر أن يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم، إمبراطور اليابان، ناروهيتو أكيهتو، ضمن جدول أعمال الزيارة التي يقوم بها سموه إلى اليابان لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يُذكر أن إمبراطور اليابان ناروهيتو أكيهتو تسلّم مهام عمله رسمياً مطلع مايو الماضي، بعد تنازل والده له عن العرش ليصبح بذلك الإمبراطور رقم 126 لأقدم مملكة في العالم.

إمبراطور اليابان الجديد وُلد في 23 فبراير 1960 في مستشفى وكالة القصر الإمبراطوري في قصر طوكيو، ووالدته هي الإمبراطورة ميتشيكو، تحوّلت إلى ديانة الشينتو من الكاثوليكية الرومانية.

ناروهيتو هو الابن الأكبر للإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو، الأمر الذي جعله الوريث الشرعي لعرش الأقحوان وهو أول إمبراطور لليابان وُلد بعد الحرب العالمية الثانية.

التحق إمبراطور اليابان بجامعة جاكوشوين للحصول على درجة الماجستير في العلوم الإنسانية وحصل عليه في عام 1988، وتزوج عام 1993 من ماساكو أوادا، ولديهما ابنة واحدة هي إيكو، أميرة توشي وُلدت عام 2001.

يعزف إمبراطور اليابان ناروهيتو، الفيولا، بعد أن تحول من الكمان لأنه اعتقد أن الأخير “قيادي جداً، وبارز جداً” ليناسب أذواقه الموسيقية والشخصية، يستمتع بالركض والمشي والتسلق في أوقات فراغه.

وشهدت زيارة ولي العهد إلى اليابان اتفاق القيادة في البلدين على تطوير التعاون الثنائي إلى مراحل متقدمة فيما عرضت اليابان المساعدة في تنفيذ رؤية السعودية 2030 انطلاقًا مما تمتلكه من مقومات تكنولوجية وصناعية متطورة.