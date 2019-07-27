ناصيف زيتون يخطف قلب إليسا

المواطن - سعد البحيري

على مدى الأيام الأخيرة كان ظهور ناصيف زيتون مع إليسا في حفلات بيروت من الأمور اللافتة للانتباه، في إشارة إلى قرب علاقة عمل أو عاطفة تجمعهما.

منذ أسبوعين تقريبًا تألق ناصيف زيتون في حفل أعياد بيروت ونزل من فوق المسرح وجلس إلى جوار الفنانة اللبنانية إليسا وغنى لها فأطرب الحضور.

بعد الحفل علقت إليسا على غناء ناصيف زيتون بقولها: “ما أجمل طاقتك وموهبتك وصوتك وحضورك ولياقتك.. فرحت بحفلك بأعياد بيروت وبكل اللي قدمته على المسرح من فرح وفن.. الله يوفقك على طول”.

وليلة أمس تم تبادل الأدوار إليسا على المسرح وناصيف زيتون بين الجماهير، إلا أنها دعته للصعود معها على المسرح فلبى الدعوة واستمتع الجمهور بـ ديو فريد من نوعه غنت فيه ملكة الإحساس “ليلة إلبس لك الأبيض”.

وعن حفل إليسا قال ناصيف زيتون: “حفلة أكتر من رائعة إمبارح بأعياد بيروت مع ملكة الإحساس حبيبة قلبي إليسا… نوّرتي بيروت بإحساسك وجمالك وفنّك وطاقتك الإيجابية! كان الي الشرف أغني معك… الله يحميكي يا رب والبسمة ما تفارق وجهك!”.

والمعروف أن ناصيف زيتون مطرب سوري من مواليد 25 سبتمبر 1988، حصل على لقب نجم ستار أكاديمي 7.

وُلد زيتون في محافظة دمشق درس الترجمة بناءً على رغبة عائلته، لكن أحب دراسة الموسيقى، تخرّج من المعهد العالي للموسيقى قسم الغناء الشرقي، وشارك في عدة حفلات بدار الأوبرا في دمشق، إضافة إلى مشاركته في كورال مارسيل خليفة.

شارك في برنامج المواهب ستار أكاديمي 7 في نهاية العام 2009 وفي الحلقة الختامية نال ناصيف أعلى نسبة في مواسم ستار أكاديمي جميعها، وتفوق على منافسيه بفارق كبير؛ حيث حاز على 65,21% من مجموع الأصوات.