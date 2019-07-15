ناصيف زيتون يقترب من الصف الأول

المواطن - سعد البحيري

نجح المطرب السوري ناصيف زيتون في جذب الأنظار له بأدائه المتميز والذي يأخذه بسرعة إلى نجوم الصف الأول من الفنانين في لبنان.

تألق ناصيف زيتون ليلة أمس في حفل أعياد بيروت الذي حضرته الفنانة إليسا والتي جلست في الصف الأول وغنى لها زيتون أغنية خاصة بها بعدما نزل من فوق المسرح وجلس إلى جوارها في مقاعد الجمهور.

المنتج اللبناني جان نخول عبّر عن دعمه لموهبة لبنان الشابة بالقول : ناصيف زيتون مليء بالحب والحياة والموهبة، هو الموهبة الشابة الوحيدة في السنوات الأخيرة التي تقترب من الصف الأول بثقة، ولن يأخذ وقتاً طويلاً قبل أن يصبح فيه رسمياً.

وأضاف : “أداء ناصيف زيتون في حفل بيروت يضاهي أهمّ المطربين .. كلام فيه كل الصدق بعيداً عن التزلف .. ناصيف موهبة نادرة”.

بدورها نشرت إليسا مقطع فيديو يظهر فيه ناصيف زيتون وهو يجلس بجوارها على مقاعد الجماهير ويُغني لها وعلقت عليه بالقول :“ما أجمل طاقتك وموهبتك وصوتك وحضورك ولياقتك.. فرحت بحفلك بأعياد بيروت وبكل اللي قدمته على المسرح من فرح وفن.. الله يوفقك على طول”.

والمعروف أن ناصيف زيتون مطرب سوري من مواليد 25 سبتمبر 1988، حصل على لقب نجم ستار أكاديمي 7.

وُلد زيتون في محافظة دمشق درس الترجمة بناءً على رغبة عائلته، لكن أحب دراسة الموسيقى، تخرّج من المعهد العالي للموسيقى قسم الغناء الشرقي، وشارك في عدة حفلات بدار الأوبرا في دمشق، إضافة إلى مشاركته في كورال مارسيل خليفة.

شارك في برنامج المواهب ستار أكاديمي 7 في نهاية العام 2009 وفي الحلقة الختامية نال ناصيف أعلى نسبة في مواسم ستار أكاديمي جميعها، وتفوق على منافسيه بفارق كبير حيث حاز على 65,21% من مجموع الأصوات.