نام بجانب هاتفه فقلته الشاحن!

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لقي رجل تايلندي مصرعه بعد تعرضه للصعق بالكهرباء، أثناء النوم بجانب هاتفه.

وتوفي آرون يوتويوي البالغ من العمر 21 عامًا، وتم اكتشاف جثته على السرير ولا يزال هاتفه الذكي متصلًا بالكهرباء من الليلة الماضية في تشونبوري، شرق تايلاند.