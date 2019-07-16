نام بجانب هاتفه فقلته الشاحن!

نام بجانب هاتفه فقلته الشاحن!

2019/07/17
الساعة 2:00 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - متابعة

لقي رجل تايلندي مصرعه بعد تعرضه للصعق بالكهرباء، أثناء النوم بجانب هاتفه.

وتوفي آرون يوتويوي البالغ من العمر 21 عامًا، وتم اكتشاف جثته على السرير ولا يزال هاتفه الذكي متصلًا بالكهرباء من الليلة الماضية في تشونبوري، شرق تايلاند.



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