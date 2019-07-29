نتائج قرعة تصفيات إفريقيا لمونديال 2022

المواطن - واس

أسفرت قرعة الدور التمهيدي لتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر التي سحبت اليوم في القاهرة، عن مواجهات قوية أبرزها “دربي” الجارين الليبيري والسيراليوني، والسوداني والتشادي، إضافة إلى مواجهة بوروندي وتنزانيا.

وتشهد مباريات الدربي بين ليبيريا وسيراليون ندية وإثارة كبيرتين، والأمر ذاته بالنسبة للسودان وتشاد وإن كان الأول مرشحا على الورق، لكن تراجع نتائجه في الآونة الأخيرة وفشله في حجز بطاقته إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية في مصر يجعلان باب الاحتمالات مفتوحا.

ولم ترحم القرعة الممثلين العربيين الآخرين في الدور التمهيدي الصومال وجزر القمر، حيث يلتقي الأول مع زيمبابوي، والثاني مع توغو.

وتقام مباريات الذهاب والإياب للدور التمهيدي في الثاني من أيلول سبتمبر المقبل والعاشر منه.

ويشارك 54 منتخبا في التصفيات حيث أعفيت المنتخبات الـ26 الأعلى ترتيبا في القارة بحسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) من خوض الدور التمهيدي الذي تشارك فيه المنتخبات الـ28 الأقل تصنيفا.

وتنضم المنتخبات الـ14 المتأهلة عن الدور التمهيدي، إلى الـ26 التي أعفيت من خوضه، في دور مجموعات توزع خلاله المنتخبات الـ40 على 10 مجموعات يتأهل أبطالها للدور النهائي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب لتتأهل خمسة منتخبات الى النهائيات.

وستوزع المنتخبات العشرة المتأهلة إلى الدور النهائي على مستويين، الأول يضم الأعلى تصنيفا والثاني الأقل تصنيفا وعلى ضوئهما تسحب القرعة في موعد يحدد لاحقا، حيث يلتقي الأعلى تصنيفا مع الأقل تصنيفا ذهابا على أرض الأخير وإيابا على أرض الأول ،أما المنتخبات المعفية من خوض الدور التمهيدي فهي: المغرب والجزائر والسنغال وتونس ونيجيريا ومصر وغانا والكاميرون والكونغو الديموقراطية وساحل العاج ومالي وبوركينا فاسو وجنوب افريقيا وغينيا والرأس الأخضر وأوغندا وزامبيا وبنين والغابون والكونغو ومدغشقر والنيجر وليبيا وموريتانيا وكينيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وزيمبابوي.