نجل زيدان ينتقل لـ الدوري البرتغالي

المواطن - محمد سمعه

يستعد اللاعب الفرنسي إينزو زيدان، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني السابق، للانضمام إلى فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية: إن نجل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سيخضع للفحص الطبي في نادي ديبورتيفو أفيس، وذلك قبل التوقيع الرسمي على العقود مع النادي البرتغالي.

وفي حال نجح إينزو زيدان في الفحص الطبي، فسوف يلعب مع فريق ديبورتيفو أفيس لمدة موسمين.

ويذكر أن إينزو زيدان يملك الجنسية الإسبانية بجانب جنسيته الأساسية وهي الفرنسية.

من ناحية أخرى، كان نادي ريال مدريد نجح في ضم اللاعب البلجيكي إدين هازارد من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان زيدان تولى تدريب ريال مدريد بعد إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.