نجما الأهلي يطلبان الرحيل

المواطن - محمد سمعه

يرغب كل من الجناح أحمد الزين والحارس أحمد الرحيلي في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية، لعدم حصولهما على فرصة اللعب مع الفريق بصورة منتظمة خلال الفترة الأخيرة.

وقالت تقارير صحافية، إن أحمد الزين وأحمد الرحيلي طلبا توقيع مخالصة مالية معهما من قبل إدارة الأهلي وذلك بعدما قرر المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش استبعادهما من قائمة الراقي للموسم الجديد.

وحرص اللاعب الصربي دانييل أليكسيتش المنضم حديثًا لصفوف النادي الأهلي على توجيه رسالة لجماهير الراقي، وذلك بعد خوضه أول مران مع الفريق الأول لكرة القدم.

ويذكر أن أحمد الزين، كان قد لعب في الموسم الماضي على سبيل الإعارة في نادي القادسية، بينما سبق للحارس أحمد الرحيلي اللعب في صفوف نادي الرائد على سبيل الإعارة في موسم 2017-2018.

وكان المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، تولى تدريب الأهلي لمدة موسمين خلفًا للمدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي.

ويذكر أن الأهلي احتل المركز الرابع في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي.