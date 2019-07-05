نجم آرسنال يوضح الحقيقة وراء اقترابه من برشلونة

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم نادي آرسنال الإنجليزي، حقيقة اقترابه من الانضمام لصفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان لاكازيت تألق مع نادي آرسنال في موسم 2018-2019 وشكل ثنائيًّا هجوميًّا قويًّا مع اللاعب الجابوني بيير أوباميانج.

وذكرت صحيفة الميرور البريطانية أن لاكازيت وصل إلى مقر تدريب آرسنال ونشر صورة له قائلًا عنها في الإنستجرام: آرسنال منزلي.

وأضاف لاكازيت: أنا في آرسنال منذ عامين، أريد أن أقول شكرًا للجميع وشكرًا لكل شخص أعطاني القوة والحب.

وكان لاكازيت انضم إلى صفوف فريق آرسنال في صيف 2017 قادمًا من نادي أوليمبيك ليون الفرنسي.

ولم يشارك لاكازيت مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أُقيمت في روسيا.

ويذكر أن نادي آرسنال، كان خسر لقب الدوري الأوروبي يوم 29 مايو الماضي، أمام نادي تشيلسي الإنجليزي برباعية مقابل هدف.

جدير بالذكر أن الإسباني أوناي إيمري تولى تدريب الآرسنال في صيف 2018 بعد رحيل الفرنسي أرسن فينغر.