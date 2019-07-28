نجم أتالانتا: الهلال عرض علي قارباً من المال

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو غوميز جناح نادي أتالانتا الإيطالي عن السبب الرئيسي وراء رفضه الانتقال لنادي الهلال في يناير الماضي.

ونقل mediagol الإيطالي تصريحات أليخاندرو غوميز الذي قال: الهلال بالفعل، اهتمّ بالتعاقد معي، لن أنسى أن الإدارة الهلالية عرضت علي قارباً من المال، أي أحصل على أكثر من 10 ملايين يورو في الموسم.

وتابع نجم أتالانتا: لم يكن الوقت المناسب للرحيل عن أتالانتا، وأردت البقاء من أجل اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا، أعتقد أن قراري بالبقاء كان صحيحاً.

ويُذكر أن الإدارة السابقة لـ الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل، بذلت جهداً كبيراً من أجل إقناع أليخاندرو غوميز بالانضمام لأزرق العاصمة لكن اللاعب الأرجنتيني الذي يحمل جواز سفر إيطالي، قرر البقاء في صفوف أتالانتا.

وكانت إدارة الهلال نجحت في عهد الأمير محمد بن فيصل، في التعاقد مع الإيطالي سيباستيان جيوفنكو نجم نادي تورنتو الكندي السابق.