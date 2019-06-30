نجم أياكس يُهدد زيدان وريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

يخشى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـ فريق ريال مدريد الإسباني من عدم قدوم اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي لـ ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة أس الإسبانية أن فان دي بيك لايود الانتقال لـ ريال مدريد لخوفه من عدم اللعب بصورة أساسية، في ظل وجود كل من توني كروس وكاسيميرو والكرواتي لوكا مودريتش في خط وسط الريال.

ويعلم فان دي بيك، أن المدرب الفرنسي زيدان، يود التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي كأولوية.

وكان فان دي بيك تألق مع نادي أياكس أمستردام الهولندي في الموسم الماضي، وبالأخص في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث وصل نادي أياكس للدور نصف النهائي في المسابقة.

ويذكر أن ريال مدريد كان تعاقد مع البلجيكي إدين هازارد لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي والصربي لوكا يوفيتش لاعب نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني والفرنسي فيرلاند ميندي لاعب ليون الفرنسي.