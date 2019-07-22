نجم الاتحاد السابق يُعلن اعتزاله

المواطن - محمد سمعه

أعلن المهاجم الجزائري عبدالملك زياية لاعب نادي الاتحاد السابق، اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

وكتب عبدالملك زياية تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: أعلن اعتزالي لكرة القدم نهائيًا، أشكر كل من ساندني خلال مشواري الكروي، وأودّ أن أشكركم جميعًا على الدفء والحب الذي أظهرتموه لي وللأسف وصلنا إلى هذه اللحظة والتي لم أكن أتمنى الوصول إليها.

وأضاف زياية: إنها النهاية، شكرًا لكم.

ويُذكر أن عبدالملك زياية لعب مع نادي الاتحاد في الفترة من عام 2010 حتى عام 2012، وتُوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين مع العميد في عام 2010.

وسبق لـ عبدالملك زياية، اللعب في صفوف أندية اتحاد وهران واتحاد عنابة ووفاق سطيف في الجزائر.

وظهر عبدالملك زياية مع المنتخب الجزائري للمرة الأولى في عام 2010.