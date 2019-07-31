نجم الاتحاد في مهمة صعبة

المواطن - محمد سمعه

شعرت جماهير نادي الاتحاد بالقلق؛ وذلك بعد تعاقد إدارة أنمار الحائلي مع اللاعب التشيلي لويس خيمينيز صاحب الـ35 عامًا من نادي بالستينو التشيلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعربت فئات من جماهير الاتحاد عن قلقها بسبب تواجد بعض العناصر في الفريق الأول فوق سن الـ30.

وبعد أن تعاقد الاتحاد مع اللاعب لويس خيمينيز رسميًا، سيكون اللاعب التشيلي الذي يحمل الجنسية الفلسطينية، في مهمة صعبة من أجل إثبات خطأ الاعتقاد السائد حول أن تقدم خيمينيز في العمر سيضرّ الفريق الاتحادي ولن يُفيده.

واستقرّ المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا على ضم مواطنه لويس خيمينيز لقائمة الاتحاد الآسيوية في دور الـ16، حيث ستكون البداية الحقيقية لـ خيمينيز ضد ذوب آهن أصفهان الإيراني في مباراتي ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد أعلن في يوم واحد عن تعاقده مع لويس خيمينيز ومع الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو من صفوف نادي سانتوس البرازيلي.

وترغب إدارة أنمار الحائلي، في تجهيز فريق قوي لـ الاتحاد للمنافسة على الدوري وكأس الملك بجانب المنافسة في دوري أبطال آسيا بالعام الحالي.